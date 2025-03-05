Понад два роки перебував у розшуку: Німеччина видала Україні експодатківця з Полтавщини

Німецькі правоохоронці 3 березня передали працівникам Державного бюро розслідувань колишнього заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, який був в розшуку. Передача проходила на міжнародному пункті пропуску "Краківець" у Львівській області, передає УНН із посиланням на ДБР.

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За даними ДБР, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків. Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємця, за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податків. Службовці надіслали повідомлення із заниженим податком на додану вартість і, відповідно, нижчими штрафами, що дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків.

Після цього підозрюваний виїхав з України та перебував на території Німеччини. За результатами розгляду запиту Офісу генерального прокурора органи ФРН ухвалили рішення про екстрадицію.

В ОГП уточнили, що ексзаступник керівника управління податкової служби понад 2 роки перебував у розшуку.

Нагадаємо

Протягом 2024 року Державне бюро розслідувань розслідувало 287 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним переправленням за кордон військовозобов’язаних чоловіків. У рамках кримінальних справ було повідомлено про підозру 120 посадовцям, а до суду передали 61 обвинувальний акт.