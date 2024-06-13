Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт

Ежегодно бюджет Украины недополучает более 800 млрд грн из-за теневой экономики, в том числе "серого" экспорта зерна. После широкомасштабного вторжения россии процент нелегального бизнеса вырос до 37%. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Пендзин.

"В реальной действительности на сегодняшний момент в Украине - от 35 до 37% теневой экономики. Расчеты разные, до войны было 32%, сейчас она выросла. Общий объем недополучения средств в государственный бюджет, не уплачиваемый теневой экономикой, где-то 800-850 млрд грн в год", - сообщил Пендзин.

По его словам, следует понимать, что теневая экономика есть в любой стране, то есть ни одно государство не преодолело полностью коррупцию и теневую экономику. Однако в более развитых государствах нелегальный бизнес составляет всего 10-12%.

Пендзин отметил, что процент теневой экономики в Украине говорит о том, что это серьезный вызов, с которым, в первую очередь, должны бороться правоохранительные органы.

К теневому сектору относится в том числе "серый" экспорт зерновых. Ранее в Офисе Генпрокурора отметили, что большинство зерна экспортируется из Украины нелегально. Это приводит к тому, что в страну не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги и бюджет теряет миллиарды.

Одна из распространенных схем "серого" экспорта зерна – использование фиктивных предприятий, оформленных на подставных лиц. Такие компании создают для продажи зерна, приобретенного за наличные деньги у фермеров в основном по заниженной стоимости. А после того, как зерно покидает пределы Украины – его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному потребителю – нерезиденту Украины.

Ярким примером того, как "серое" зерно вывозится из Украины, стал агрохолдинг GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. Бюро экономической безопасности расследует несколько уголовных производств по фактам уклонения от налогов и участия в схемах "серого" экспорта зерновых и масличных подконтрольными им компаниями.

Они также использовали схему продажи зерна через фирмы-однодневки.

По мнению Пендзина, в ситуации с компаниями одесских бизнесменов следует понять причину, по которой затягивается расследование дел и привлечение виновных к ответственности.

"Мы с вами понимаем, что если звезды зажигают – это кому-то нужно", - отметил он.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты "рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.