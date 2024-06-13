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Понад 800 млрд грн на рік недоотримує бюджет України через тіньову економіку, зокрема через сірий експорт зерна - експерт

Понад 800 млрд грн на рік недоотримує бюджет України через тіньову економіку, зокрема через сірий експорт зерна - експерт

Київ • УНН

 • 124850 перегляди

Понад 800 млрд грн на рік недоотримує бюджет України через тіньову економіку, зокрема через сірий експорт зерна, каже експерт.

Щорічно бюджет України недоотримує понад 800 млрд грн через тіньову економіку, зокрема "сірий" експорт зерна. Після широкомасштабного вторгнення росії відсоток нелегального бізнесу зріс до 37%. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Пендзин.

"У дійсності на сьогоднішній момент в Україні - від 35 до 37% тіньової економіки. Розрахунки різні, до війни було 32%, зараз вона зросла. Загальний обсяг недоотримання коштів до державного бюджету, що не сплачується тіньовою економікою, десь 800-850 млрд грн на рік", - повідомив Пендзин.

За його словами, слід розуміти, що тіньова економіка є в будь-якій країні, тобто жодна держава не подолала повністю корупцію та тіньову економіку. Однак у більш розвинених державах нелегальний бізнес становить лише 10-12%.

Пендзин зазначив, що відсоток тіньової економіки в Україні свідчить про те, що це серйозний виклик, з яким насамперед мають боротися правоохоронні органи.

До тіньового сектору належить, зокрема, "сірий" експорт зернових. Раніше в Офісі Генпрокурора зазначили, що більшість зерна експортується з України нелегально. Це призводить до того, що в країну не повертається валютна виручка, не сплачуються податки і бюджет втрачає мільярди.

Одна з поширених схем "сірого" експорту зерна - використання фіктивних підприємств, оформлених на підставних осіб. Такі компанії створюють для продажу зерна, придбаного за готівку у фермерів здебільшого за заниженою вартістю. А після того, як зерно залишає межі України - його перепродують кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача - нерезидента України.

Яскравим прикладом того, як "сіре" зерно вивозиться з України, став агрохолдинг GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних проваджень за фактами ухилення від податків та участі в схемах "сірого" експорту зернових і олійних підконтрольними їм компаніями.

Вони також використовували схему продажу зерна через фірми-одноденки.

На думку Пендзина, у ситуації з компаніями одеських бізнесменів слід зрозуміти причину, через яку затягується розслідування справ і притягнення винних до відповідальності.

"Ми з вами розуміємо, що якщо зірки запалюють - це комусь потрібно", - зазначив він.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, які займаються експортом зерна і пов'язані з GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" та підприємство "Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Окрім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", яке теж підконтрольне Грозі та Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, - а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Окрім того, усі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Лише в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози та Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", що належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції в 2021 році і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія "Аттолло Гранум". 

Наразі це кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує компанія Грози та Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19". 

Окрім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСЕ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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