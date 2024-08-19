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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 40% украинцев одобряют легализацию медицинского каннабиса-опрос

Более 40% украинцев одобряют легализацию медицинского каннабиса-опрос

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:46  •  5749 просмотра

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Опрос КМИС показал, что 43% украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса. Наибольшую поддержку идея имеет среди людей в возрасте 50-69 лет, наименьшую - среди 40-49-летних.

В Украине более 40% украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса, почти втрое меньше относятся негативно. Наиболее одобрительно к этому отнеслись люди в возрасте 50-60 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

43% украинцев отвечают, что они относятся положительно к легализации медицинского каннабиса. Почти в три раза меньше респондентов (16%) ответили, что они относятся негативно. При этом 41% респондентов имеют либо нейтральное, либо неопределенное отношение

 - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что в случае вопроса, где "уточняли", что речь идет о легком наркотике – марихуане, показатели одобрения оказались достаточно сходными.

Так, 45% в такой формулировке ответили, что они положительно относятся к легализации (разница по сравнению с базовым вопросом – в пределах статистической погрешности). В то же время доля противников хоть и статистически значимы (сверх погрешности) выше, но все равно составляет лишь 23%. Еще 32% имеют нейтральное или неопределенное отношение. И наконец вариант, где мы делали акцент на облегчении боли. В таком контексте большинство украинцев-57% - одобряют легализацию медицинского каннабиса. Только 14% по-прежнему имеют негативное отношение, а еще 28% имеют нейтральное или неопределенное отношение

 - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в возрастном разрезе наиболее одобрительно к легализации легкого наркотика отнеслись люди в возрасте 50-59 и 60-69 лет – 51% и 57% соответственно.  

Люди 40-49 лет к легализации медицинского каннабиса относятся наименее благосклонно-21% опрошенных этой категории ответили, что их отношение скорее, негативное.

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Директор КМИС Антон Грушецкий напомнил, что не так давно украинцы демонстрировали значительно более высокий консерватизм. Например, в одном из опросов  еще в 2016 году 85% считали, что легкие наркотики надо "полностью запретить". В 2019 году в опросе КМИС для "Детектор медиа" 76% респондентов ответили, что они не будут пользоваться медиа, которое "постоянно продвигает вопрос легализации легких наркотиков, проституции".

Ссылка

Опрос проводился в течение 16-22 мая 2024 года.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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