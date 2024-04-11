Более 3 тысяч военнопленных удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения - Юсов

51 обмен был проведен с начала полномасштабного вторжения, в ходе которого удалось вернуть более 3 тысяч военнопленных. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет УНН.

По словам Юсова, Украина не ждет завершения боевых действий и активно работает над возвращением пленных.

"С начала полномасштабного вторжения 51 обмен уже состоялся и более 3100 человек уже удалось вернуть. Среди них большинство военных, но есть и гражданские. Работа над этим продолжается", - добавил он.

Напомним

Согласно докладу ООН, украинские военнопленные подвергались многомесячным пыткам в российском плену, включая избиения и переломы костей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и вызвало долговременные физические и психические травмы.