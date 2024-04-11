Более 3 тысяч военнопленных удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения - Юсов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  22776 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  129765 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  124950 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  127341 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  115963 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  93130 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115469 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115459 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114453 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108199 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

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4 апреля 2024, 15:10  •  422292 просмотра

Более 3 тысяч военнопленных удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения - Юсов

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину было возвращено более 3 000 военнопленных, среди которых как военнослужащие, так и гражданские лица.

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Более 3 тысяч военнопленных удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения - Юсов

В россии заявили о ночной атаке дронов на 6 регионов и сбитии 12 БПЛА

министерство обороны россии сообщило, что за ночь было сбито 12 беспилотников, которые пытались атаковать 6 регионов россии.

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В россии заявили о ночной атаке дронов на 6 регионов и сбитии 12 БПЛА

Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов - Демченко

Около 150 человек в день получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия необходимых документов для получения соответствующего разрешения, в то время как случаи незаконного пересечения фиксируются почти ежедневно, большинство из них в направлении Молдовы и Румынии.

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Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов - Демченко

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Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в Саммите Триморья. В Литве он проведет важные встречи и подпишет новое соглашение о безопасности.

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Парламент Украины, Верховная Рада, принял законопроект о мобилизации.

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Европарламент оштрафовал латвийскую евродепутатку, которую уличили в шпионаже в пользу рф

Европейский парламент ввел санкции, включая штраф и запрет на выполнение определенных функций, против латвийского евродепутата Татьяны Жданок за нарушение кодекса поведения после того, как ее уличили в шпионаже в пользу россии.

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Европарламент оштрафовал латвийскую евродепутатку, которую уличили в шпионаже в пользу рф

Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Тегеран "из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке"

Авиакомпания "Lufthansa" приостанавливает полеты в Тегеран до 11 апреля в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  11569 просмотра
Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Тегеран "из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке"

В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в беларусь

Министерство иностранных дел Британии предостерегло своих граждан от поездок в беларусь, причиной называют возможное начало войны в стране.

Новости Мира •   •  11302 просмотра
В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в беларусь