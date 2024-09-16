Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

1,2 миллиона украинцев присоединились к программе «Национальный кэшбек» для поддержки отечественных производителей. Сейчас уже более 2,9 миллиона гривен кэшбека начислено украинцам. Об этом в понедельник сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

В начале месяца запустили публичный бета-тест Нацкешбека. Видим, что сервис работает стабильно. 1,2 миллиона украинцев присоединились к программе, 638 000+ из них активировали карты в Дії - написал Федоров в Telegram.

Что касается производителей, то по словам министров также неплохие результаты. К программе Нацкешбека присоединилось 963 производителя и 171+ тысяча товаров.

«Цифры растут ежедневно, и самое главное - уже более 2,9 миллиона гривен кэшбэка начислено украинцам», рассказал Федоров.

Выплаты кэшбэка начнутся с 20 октября за покупки в сентябре.

Справочно

За покупку товаров украинских производителей можно получить 10% от стоимости покупок, это до 3 000 грн ежемесячно. Чтобы присоединиться к программе необходимо открыть карту онлайн в банке, выбрать карту Нацкешбек в Дії и кэшбек будет ежемесячно начисляться.

Подробная инструкция, как все работает, по ссылке.

"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини