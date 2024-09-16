Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"
Киев • УНН
1,2 млн украинцев присоединились к программе «Национальный кэшбек». Более 2,9 млн грн кэшбэка уже начислено, а выплаты начнутся с 20 октября за покупки в сентябре.
1,2 миллиона украинцев присоединились к программе «Национальный кэшбек» для поддержки отечественных производителей. Сейчас уже более 2,9 миллиона гривен кэшбека начислено украинцам. Об этом в понедельник сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
В начале месяца запустили публичный бета-тест Нацкешбека. Видим, что сервис работает стабильно. 1,2 миллиона украинцев присоединились к программе, 638 000+ из них активировали карты в Дії
Что касается производителей, то по словам министров также неплохие результаты. К программе Нацкешбека присоединилось 963 производителя и 171+ тысяча товаров.
«Цифры растут ежедневно, и самое главное - уже более 2,9 миллиона гривен кэшбэка начислено украинцам», рассказал Федоров.
Выплаты кэшбэка начнутся с 20 октября за покупки в сентябре.
Справочно
За покупку товаров украинских производителей можно получить 10% от стоимости покупок, это до 3 000 грн ежемесячно. Чтобы присоединиться к программе необходимо открыть карту онлайн в банке, выбрать карту Нацкешбек в Дії и кэшбек будет ежемесячно начисляться.
Подробная инструкция, как все работает, по ссылке.
"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини6 сентября 2024, 11:48 • 15379 просмотров