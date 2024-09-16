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Понад 2,9 млн грн нараховано українцям за програмою "Національний кешбек"

Понад 2,9 млн грн нараховано українцям за програмою "Національний кешбек"

Київ • УНН

 • 27169 перегляди

1,2 млн українців долучилися до програми "Національний кешбек". Понад 2,9 млн грн кешбеку вже нараховано, а виплати розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні.

1,2 мільйона українців долучилися до програми "Національний кешбек" для підтримки вітчизняних виробників. Наразі уже понад 2,9 мільйона гривень кешбеку нараховано українцям. Про це у понеділок повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН

На початку місяця запустили публічний бета-тест Нацкешбеку. Бачимо, що сервіс працює стабільно. 1,2 мільйона українців долучилися до програми, 638 000+ з них активували картки в Дії

- написав Федоров у Telegram.

Щодо виробників, то за словами міністрів також непогані результати. До програми Нацкешбеку доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів.

"Цифри зростають щодня, і найголовніше — уже понад 2,9 мільйона гривень кешбеку нараховано українцям", розповів Федоров.

Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні.

Довідково

За покупку товарів українських виробників можна отримати 10% від вартості покупок, це до 3 000 грн щомісяця. Щоб долучитись до програми необхідно відкрити картку онлайн у банку, вибрати картку Нацкешбек у Дії і кешбек буде щомісячно нараховуватись.

Детальна інструкція, як усе працює, за посиланням.

"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини06.09.24, 14:48 • 15848 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЕкономіка

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