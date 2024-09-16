Понад 2,9 млн грн нараховано українцям за програмою "Національний кешбек"
Київ • УНН
1,2 млн українців долучилися до програми "Національний кешбек". Понад 2,9 млн грн кешбеку вже нараховано, а виплати розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні.
1,2 мільйона українців долучилися до програми "Національний кешбек" для підтримки вітчизняних виробників. Наразі уже понад 2,9 мільйона гривень кешбеку нараховано українцям. Про це у понеділок повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
На початку місяця запустили публічний бета-тест Нацкешбеку. Бачимо, що сервіс працює стабільно. 1,2 мільйона українців долучилися до програми, 638 000+ з них активували картки в Дії
Щодо виробників, то за словами міністрів також непогані результати. До програми Нацкешбеку доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів.
"Цифри зростають щодня, і найголовніше — уже понад 2,9 мільйона гривень кешбеку нараховано українцям", розповів Федоров.
Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні.
Довідково
За покупку товарів українських виробників можна отримати 10% від вартості покупок, це до 3 000 грн щомісяця. Щоб долучитись до програми необхідно відкрити картку онлайн у банку, вибрати картку Нацкешбек у Дії і кешбек буде щомісячно нараховуватись.
Детальна інструкція, як усе працює, за посиланням.
"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини06.09.24, 14:48 • 15848 переглядiв