Более 2000 домов будут с водой и светом даже во время отключений - Свириденко
Киев • УНН
Программа СвітлоДІМ предоставляет до 300 тысяч гривен на оборудование для работы лифтов и водоснабжения. До конца года планируют охватить 3600 многоквартирных домов.
Даже в случае отключений электроэнергии в более чем 2 000 домов будут работать лифты и будет горячая вода. Об этом сообщила во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, передает УНН.
Детали
Как отметила Свириденко, совладельцы многоквартирных домов и в дальнейшем могут получать государственную помощь от 100 до 300 000 гривен благодаря программе СвітлоДІМ.
Эти деньги можно потратить на приобретение оборудования для бесперебойного освещения, водо- и теплоснабжения, поддержания связи, работы лифтов и систем безопасности во время длительных отключений электроэнергии, добавила глава правительства.
Рассчитываем, что до конца года программой будет охвачено 3 600 домов. Работаем над привлечением дополнительного финансирования и ее дальнейшим расширением
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