Более 2000 домов будут с водой и светом даже во время отключений - Свириденко

$44.510.1551.350.28
ukenru
Эксклюзив
14:21 • 2718 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
13:47 • 4422 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
13:40 • 5864 просмотра
Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене Photo
11:18 • 10542 просмотра
ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
10:55 • 15847 просмотра
Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ
10:37 • 18885 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo
Эксклюзив
09:53 • 19035 просмотра
Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
9 июня, 07:03 • 18507 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
8 июня, 15:13 • 70080 просмотра
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины
8 июня, 13:49 • 79714 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
56%
748мм
Популярные новости
БЭБ пыталось солгать налоговому комитету Рады о своих достижениях в возврате средств в бюджетVideo9 июня, 08:48 • 24517 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo10:13 • 12210 просмотра
Когда ребенку нужна помощь детского психолога и как выбрать специалиста11:41 • 11171 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto12:07 • 10341 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым13:38 • 4942 просмотра
публикации
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
Эксклюзив
14:21 • 2744 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым13:38 • 5004 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto12:07 • 10367 просмотра
Когда ребенку нужна помощь детского психолога и как выбрать специалиста11:41 • 11197 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo10:37 • 18893 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Александр Сырский
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Таллинн
Крым
Реклама
УНН Lite
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo13:09 • 3266 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo10:13 • 12236 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 55648 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 126135 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 167450 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social

Более 2000 домов будут с водой и светом даже во время отключений - Свириденко

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Программа СвітлоДІМ предоставляет до 300 тысяч гривен на оборудование для работы лифтов и водоснабжения. До конца года планируют охватить 3600 многоквартирных домов.

Более 2000 домов будут с водой и светом даже во время отключений - Свириденко

Даже в случае отключений электроэнергии в более чем 2 000 домов будут работать лифты и будет горячая вода. Об этом сообщила во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, передает УНН.

Детали

Как отметила Свириденко, совладельцы многоквартирных домов и в дальнейшем могут получать государственную помощь от 100 до 300 000 гривен благодаря программе СвітлоДІМ.

Эти деньги можно потратить на приобретение оборудования для бесперебойного освещения, водо- и теплоснабжения, поддержания связи, работы лифтов и систем безопасности во время длительных отключений электроэнергии, добавила глава правительства.

Рассчитываем, что до конца года программой будет охвачено 3 600 домов. Работаем над привлечением дополнительного финансирования и ее дальнейшим расширением

- говорится в сообщении Свириденко.

Украинцы могут подготовить свой дом к зиме при поддержке государства, перейдя по ссылке.

Правительство увеличило сроки компенсаций за проживание ВПЛ и расширило жилищные программы07.06.26, 17:38 • 5484 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Украина