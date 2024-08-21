В результате вражеских обстрелов без света остаются более 15 тысяч потребителей в пяти областях Украины. Речь идет о жителях Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской и Черниговской областей. Об этом рассказали в среду в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на Донетчине в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 12,3 тысячи абонентов в 16 населенных пунктах. Энергетики запитали 5,2 тысячи абонентов в 12 населенных пунктах. На утро остаются без напряжения 153 населенных пункта - 94,5 тысячи абонентов.

В Запорожской области из-за боевых действий было обесточено 529 потребителей, на утро без электроснабжения остается 433 потребителя. Всего из-за боевых действий без напряжения 4,1 тысячи потребителей.

На Сумщине, как сообщается, в результате артобстрелов и авиаударов со стороны границы РФ без света оказались 1,6 тысячи абонентов. Всего без электроснабжения остаются 96 населенных пунктов - более 11 тысяч абонентов.

Кроме того, из-за вражеских ударов повреждены стальные газопроводы среднего давления. Всего отключено от газоснабжения 433 абонента.

Также на Черниговщине из-за боевых действий без электроснабжения 1,2 тысячи абонентов в 22 населенных пунктах.

Кроме того, в Харьковской области по состоянию на утро среды в результате боевых действий без напряжения 39,2 тысячи абонентов.

В Україні сьогодні відключатимуть світло з 16:00 до 24:00. На Донеччині через обстріли рф під землею опинились 55 шахтарів - Міненерго