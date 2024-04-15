Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

В международный Реестр убытков о повреждениях, нанесенных российской агрессией, через приложение "Дія" уже подано более 1,3 тыс. заявок. Об этом журналисту УНН сообщили в Минцифре.

1326 заявок - ответили в Минцифре на вопрос, сколько уже подано через "Дія" заявлений в международный Реестр убытков о повреждениях, причиненных российской агрессией.

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2 апреля 2024 года международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений.

Через приложение "Дія" можно подать заявление в международный Реестр убытков, что станет основой для возмещения ущерба от российской агрессии.

На первом этапе украинцы могут подать через "Дія" заявления об уничтоженных или поврежденных:

- частный дом;

- квартиру;

- дачный дом;

- садовый дом;

- другое жилое помещение.

В международный Реестр убытков за первые сутки его работы поступило более 500 обращений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в международный Реестр убытков поступит 8 млн заявлений, из которых от 300 до 600 тыс. заявлений поступит в сегменте разрушенного жилья.