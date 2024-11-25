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Более 10 стран больше не принимают карты российского Газпромбанка

Более 10 стран больше не принимают карты российского Газпромбанка

Киев  •  УНН

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Газпромбанк сообщил о проблемах с обслуживанием карт UnionPay в 12 странах мира после санкций США. Клиенты не могут снять наличные и оплатить покупки в Турции, ОАЭ, Германии и других странах.

Банк рф Газпромбанк, который попал под санкции США сообщил о перебоях обслуживания карт UnionPay в 12 странах мира.

Пишет УНН со ссылкой на издание Türkiye.

Газпромбанк уведомил своих клиентов о возможных перебоях в использовании карт UnionPay за рубежом из-за санкций, введенных США.

Банк рекомендует клиентам полагаться на наличные средства для осуществления транзакций, поскольку с 21 ноября проблемы затронули ряд стран, в частности Турцию.

Сбой в работе карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, зафиксирован в Турции, ОАЭ, Германии, Катаре, Казахстане, Венгрии, Вьетнаме, Таиланде, Тунисе, Узбекистане, ЮАР и Южной Корее.

Венгрия считает, что санкции США против Газпромбанка являются "покушением на суверенитет"22 нояб. 2024, 20:52 • 24690 просмотров

Пользователи сообщают о невозможности снять наличные или оплатить покупки картой. Многие банкоматы выдают сообщения с просьбой обратиться в «Газпромбанк». Также есть жалобы на то, что карты не принимаются в розничных магазинах.

В то же время функции денежных переводов через интернет-банкинг Газпромбанка остаются доступными. Санкции США охватывают как сам Газпромбанк, так и его дочерние компании.

Напомним 

21 ноября Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, в том числе против российского «Газпромбанка» и приняли дополнительные меры по ограничению использования Россией международной финансовой системы.

Уже позже банки в Великобритании, Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланде сокращают взаимодействие с РФ после последнего пакета американских санкций, коснувшихся российского «Газпромбанка».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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