Более 10 стран больше не принимают карты российского Газпромбанка
Киев • УНН
Газпромбанк сообщил о проблемах с обслуживанием карт UnionPay в 12 странах мира после санкций США. Клиенты не могут снять наличные и оплатить покупки в Турции, ОАЭ, Германии и других странах.
Банк рф Газпромбанк, который попал под санкции США сообщил о перебоях обслуживания карт UnionPay в 12 странах мира.
Пишет УНН со ссылкой на издание Türkiye.
Газпромбанк уведомил своих клиентов о возможных перебоях в использовании карт UnionPay за рубежом из-за санкций, введенных США.
Банк рекомендует клиентам полагаться на наличные средства для осуществления транзакций, поскольку с 21 ноября проблемы затронули ряд стран, в частности Турцию.
Сбой в работе карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, зафиксирован в Турции, ОАЭ, Германии, Катаре, Казахстане, Венгрии, Вьетнаме, Таиланде, Тунисе, Узбекистане, ЮАР и Южной Корее.
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Пользователи сообщают о невозможности снять наличные или оплатить покупки картой. Многие банкоматы выдают сообщения с просьбой обратиться в «Газпромбанк». Также есть жалобы на то, что карты не принимаются в розничных магазинах.
В то же время функции денежных переводов через интернет-банкинг Газпромбанка остаются доступными. Санкции США охватывают как сам Газпромбанк, так и его дочерние компании.
Напомним
21 ноября Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, в том числе против российского «Газпромбанка» и приняли дополнительные меры по ограничению использования Россией международной финансовой системы.
Уже позже банки в Великобритании, Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланде сокращают взаимодействие с РФ после последнего пакета американских санкций, коснувшихся российского «Газпромбанка».