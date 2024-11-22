Венгрия считает, что санкции США против Газпромбанка являются "покушением на суверенитет"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что санкции США против "Газпромбанка" ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По словам Сийярто такое решение США якобы является атакой на суверенитет Венгрии. Именно поэтому Венгрия "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита (газа - ред.), - заявил Сийярто.

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Издание подчеркивает, что Венгрия, Словакия, Австрвя и ряд других стран ЕС все еще зависят от поставок российского газа. Для того, чтобы оплачивать эти поставки они страны и использовали подсанкционный "Газпромбанк".

По данным Bloomberg, если рф прекратит поставки газа в Европу, это может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо, что ударит по европейцам.

Напомним

США ввели новые санкции против российского финансового сектора, включая "Газпромбанк" и более 50 банков. Санкции также коснулись 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников рф.

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