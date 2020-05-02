Боксеры Джошуа и Фьюри начали переговоры об объединительном бое
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Команды британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри начали работу над организацией объединительного боя, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
В настоящее время ведутся переговоры о возможной борьбе за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри и Джошуа в Саудовской Аравии или в других местах на Аравийском полуострове.
Переговоры проходят между промоутером Джошуа Эдди Хирном и менеджерскими компаниями Queensberry Promotions и MTK, которые представляют интересы Фьюри.
Добавим, Джошуа вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO после победы над Энди Руисом во втором бою между ними, а Фьюри получил титул WBC в противостоянии с Уайлдером.