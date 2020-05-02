Боксери Джошуа та Ф'юрі розпочали переговори про об'єднавчий бій

В даний час ведуться переговори про можливу боротьбу за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ф'юрі і Джошуа в Саудівській Аравії або в інших місцях на Аравійському півострові.

Переговори проходять між промоутером Джошуа Едді Хірном і менеджерськими компаніями Queensberry Promotions і MTK, які представляють інтереси Ф'юрі.

Додамо, Джошуа повернув собі титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO після перемоги над Енді Руїсом у другому бої між ними, а Ф'юрі здобув титул WBC у протистоянні з Вайлдером.