Боксера Усика признали спортсменом года в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Национальной опере Украины состоялось вручение награды спортсмен года по версии премии “Человек года-2018”, сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию братьев Кличко “K 2 Promoutions”.
Усик в тройке лучших обошел Дарью Билодид (самая молодая чемпионка мира по дзюдо) и Александра Абраменко (Олимпийский чемпион в фристайле).
Примечательно, что обладатель премии спортсмен года Усик на церемонии присутствовал с женой Екатериной и промоутером Александром Красюком.
Добавим также, в 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира, победил в Всемирной боксерской суперсерии, кроме того однажды успешно провел защиту собственных поясов в противостоянии с Белью.