Боксера Усика признали спортсменом года в Украине

Усик в тройке лучших обошел Дарью Билодид (самая молодая чемпионка мира по дзюдо) и Александра Абраменко (Олимпийский чемпион в фристайле).

Примечательно, что обладатель премии спортсмен года Усик на церемонии присутствовал с женой Екатериной и промоутером Александром Красюком.

Добавим также, в 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира, победил в Всемирной боксерской суперсерии, кроме того однажды успешно провел защиту собственных поясов в противостоянии с Белью.