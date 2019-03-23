Боксера Усика визнали спортсменом року в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Національній опері України відбулося вручення нагороди спортсмен року по версії премії “Чоловік року-2018”, повідомляє УНН з посиланням на промоутерську компанію братів Кличко “K 2 Promoutions”.
Усик в трійці кращих обійшов Дарину Білодід (наймолодша чемпіонка світу з дзюдо) та Олександра Абраменко (Олімпійський чемпіон у фрістайлі).
Примітно, що володар премії спортсмен року Усик на церемонії був присутнім з дружиною Катериною та промоутером Олександром Красюком.
Додамо також, в 2018 році Усик став абсолютним чемпіоном світу, переміг в Всесвітньої боксерської суперсерії, крім того одного разу успішно провів захист власних поясів у протистоянні з Белью.