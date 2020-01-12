Боксер Усик вошел в десятку лучших рейтинга IBF в "хэвивейта"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) попал в десятку лучших боксеров обновленного рейтинга IBF, передает УНН со ссылкой на сайт организации.
Усик стал 6-м в списке международной боксерской федерации. На первой строчке находится болгарин Кубрат Пулев. Второе место является вакантным. Тройку замыкает Адам Ковнацки с США.
Также Усика опередил Агит Кабайел из Германии и Энди-Руис младший из Мексики
Напомним, что журнал The Ring назвал лучшего боксера 2019 года.