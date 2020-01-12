Боксер Усик увійшов до десятки кращих рейтингу IBF у "хевівейті"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) потрапив до десятки найкращих боксерів оновленого рейтингу IBF, передає УНН з посиланням на сайт організації.
Усик став 6-м у списку міжнародної боксерської федерації. На першій сходинці знаходиться болгарин Кубрат Пулєв. Друге місце є вакантним. Трійку замикає Адам Ковнацкі з США.
Також Усика випередив Агіт Кабайел з Німеччини та Енді-Руїс молодший з Мексики
Нагадаємо, що журнал The Ring назвав кращого боксера 2019 року.