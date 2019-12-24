Журнал The Ring назвав найкращого боксера 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Американський журнал The Ring назвав мексиканця Сауля "Канело" Альвареса "боксером 2019 року", який обігнав таким чином українця Василя Ломаченка, який знаходився на 2-му місці рейтингів журналу. Про це повідомляє офіційний сайт видання, інформує УНН.
У травні 2019 року Канело захистив пояси чемпіона світу в середній вазі (72,6 кг) за версіями WBC, WBA та IBF у бою з американцем Деніелом Джейкобсом. У листопаді Альварес "стрибнув" на дві вагові категорії вгору й нокаутував росіянина Сергія Ковальова, чемпіона світу в напівважкій вазі (79,4 кг) за версією WBO.
Примітно, що попередні два роки перемагали українські боксери: у 2017 році журнал The Ring назвав найкращим боксером українця Василя Ломаченка, а у 2018 році – Олександра Усика.
У категорії "поєдинок року" переміг бій японця Наоя Інуе з філіпінцем Ноніто Донером у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. У важкому 12-раундовому протистоянні японський чемпіон об’єднав пояси чемпіона світу за версіями WBA та IBF у ваговій категорії до 53,5 кг.
Також три номінації здобув бій британця Ентоні Джошуа та американця Енді Руїза за пояси чемпіона світу WBA, IBF, WBA та IBO у важкій вазі (понад 90,7 кг).
Третій раунд першого поєдинку у США отримав відзнаку "Раунд року", після цього Джошуа отримав "перемогу" у номінації – "Невдача року", а реванш, що проходив у грудні цього року в Саудівській Аравії, у якому британець зумів повернути всі пояси, які втратив – "Подією року".
Як повідомлялося раніше в УНН, Ломаченко вважає, що американським промоутерам вигідна його поразка Лопесу.