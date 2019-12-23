Ломаченко вважає, що американським промоутерам вигідна його поразка Лопесу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Український чемпіон Василь Ломаченко не приховує, що американській промоутерській компанії Top Rank може бути вигідна його поразка чемпіону по версії IBF Теофімо Лопесу. Про це повідомляє Хsport, інформує УНН.
"Думаю, що для Top Rank наш з Лопесом бій - це безпрограшний варіант. Перемагаю я - підтверджую своє звання зірки промоутерської компанії, програю - у них з'являється нова мега-зірка. Напевно, швидше за все для їх бізнесу Лопес навіть більш вигідна фігура", - розповів Ломаченко.
Попередньо поєдинок "Ломаченко - Лопес" відбудеться в квітні 2020 року. Для українця це буде поєдинок за статус абсолютного чемпіона легкої ваги, тоді як американець не зможе завоювати статус франчайзингового чемпіона WBC навіть в разі перемоги.
Як повідомлялося раніше в УНН, чемпіон IBF пообіцяв нокаутувати Ломаченка та кинути на настил титул українця.