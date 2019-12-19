Чемпіон IBF пообіцяв нокаутувати Ломаченка та кинути на настил титул українця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Чемпіон світу у легкій вазі за версією IBF американець Теофімо Лопес продовжив з неповагою адресувати слова в бік чемпіона світу Василя Ломаченка. Про це американець сказав в інтерв’ю SiriusXM в Yotube, пише УНН.
Американець в черговий раз не сумнівається у власній перемозі нокаутом.
“Коли я його відправлю в нокаут? Я нокаутую його п’яту точку. Але подивимося, що станеться в таборі, як я буду себе почувати. Мені здається, мені не дадуть виграти пояса за суддівським рішенням. WBC заявляє, що якщо Василь здобуде перемогу, то буде абсолютним чемпіоном світу, а якщо переможець буду я — то зобов’язаний битися за ще один титул. Якщо я виграю і відберу у Ломи титул франчайзингового чемпіона, то просто викину його (на настил — ред.)”, — зазначив Лопес.
Зауважимо, що потенційний бій спортсменів може пройти весною.
Нагадаємо, що Ломаченко побував на бою Лопеса, коли американець завоював чемпіонський титул.