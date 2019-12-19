Чемпион IBF пообещал нокаутировать Ломаченко и бросить на настил титул украинском

Американец в очередной раз не сомневается в собственной победе нокаутом.

“Когда я его отправлю в нокаут? Я нокаутирую его пятую точку. Но посмотрим, что произойдет в лагере, как я буду себя чувствовать. Мне кажется, мне не дадут выиграть пояса по судейским решением. WBC заявляет, что если Василий одержит победу, то будет абсолютным чемпионом мира, а если победитель буду я — то обязан бороться за еще один титул. Если я выиграю и отберу у Ломы титул франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его (на настил — ред.)”, — отметил Лопес.

Заметим, что потенциальный бой спортсменов может пройти весной.

Напомним, что Ломаченко побывал на бое Лопеса, когда американец завоевал чемпионский титул.