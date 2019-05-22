Боксер Ломаченко удержал звание лучшего боксера мира - The Ring
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украинец Василий Ломаченко удержал пальму первенства в обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) от “The Ring”, информирует УНН со ссылкой на сайт журнала.
Ломаченко на одну ступень опережает американца Теренса Кроуфорда — чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.
Тройку лучших замкнул чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.
Еще один представитель десятки от Украины, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик потерял одну позицию и занимает теперь пятое место. Украинца потеснил японский спортсмен Наоя Иноуэ, который оказался на четвертом месте.
Добавим также, топ-10 также сформировали 6 — Спенс, 7 — Головкин, 8 — Эстрада, 9 — Майки Гарсия, 10 — Донни Найтс.