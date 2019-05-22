Боксер Ломаченко втримав звання кращого боксера світу - The Ring
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Українець Василь Ломаченко втримав пальму першості в оновленому рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) від “The Ring”, інформує УНН з посиланням на сайт журналу.
Ломаченко на один щабель випереджає американця Теренса Кроуфорда — чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі.
Трійку кращих замкнув чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.
Ще один представник десятки від України, чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик втратив одну позицію і посідає тепер п’яте місце. Українця потіснив японський спортсмен Наоя Іноуе, який опинився на четвертому місці.
Додамо також, топ-10 також сформували: 6 — Спенс, 7 — Головкін, 8 — Естрада, 9 — Майкі Гарсія, 10 — Донні Найтс.