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Боксер Ломаченко втримав звання кращого боксера світу - The Ring

Боксер Ломаченко втримав звання кращого боксера світу - The Ring

Київ • УНН

 • 13507 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Українець Василь Ломаченко втримав пальму першості в оновленому рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) від “The Ring”, інформує УНН з посиланням на сайт журналу.

Ломаченко на один щабель випереджає американця Теренса Кроуфорда — чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі.

Трійку кращих замкнув чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.

Ще один представник десятки від України, чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик втратив одну позицію і посідає тепер п’яте місце. Українця потіснив японський спортсмен Наоя Іноуе, який опинився на четвертому місці.

Додамо також, топ-10 також сформували: 6 — Спенс, 7 — Головкін, 8 — Естрада, 9 — Майкі Гарсія, 10 — Донні Найтс.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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