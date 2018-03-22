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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Боксер Линарес остался без тренера перед боем с Ломаченко

Боксер Линарес остался без тренера перед боем с Ломаченко

Киев  •  УНН

 • 13159 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес разорвал рабочие отношения с наставником Исмаэлем Силасом, сообщает УНН со ссылкой на Boxingnewsonline.net.

По словам Саласа причиной такого решения стало то, что он не может пока совместить тренерскую работу с Линаресом и Дэвидом Хэем одновременно.

“Линарес уже не со мной. Он предпочитает оставаться и тренироваться в Лас-Вегасе и Японии. Я не в состоянии поехать с ним через подготовку в Лондоне Дэвида Хэя к реваншу против Тони Белью в мае. Поэтому мы разорвали тренерские отношения. Линарес нужен опытный эксперт, человек, который сможет направить его на правильный путь, поскольку Хорхе ждет большая шахматная партия и ему понадобиться план”, — отметил тренер.

Добавим, что Линарес и Ломаченко договорились о проведении очного поединка 12-го мая в Нью-Йорке на арене “Мэдисон Сквер Гарден”.

Украинские Национальные Новости

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