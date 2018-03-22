Боксер Лінарес залишився без тренера перед боєм з Ломаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі венесуелець Хорхе Лінарес розірвав робочі відносини із наставником Ісмаелем Сіласом, повідомляє УНН з посиланням на Boxingnewsonline.net.
За словами Саласа причиною такого рішення стало те, що він не може наразі поєднати тренерську роботу із Лінаресом та Девідом Хеєм одночасно.
“Лінарес вже не зі мною. Він вважає за краще залишатися і тренуватися в Лас-Вегасі та Японії. Я не в змозі поїхати з ним через підготовку в Лондоні Девіда Хея до реваншу проти Тоні Белью в травні. Тому ми розірвали тренерські відносини. Лінаресу потрібен досвідчений експерт, людина, яка зможе направити його на правильний шлях, оскільки Хорхе чекає велика шахова партія і йому знадобитися план”, — зауважив тренер.
Додамо, що Лінарес та Ломаченко домовилися щодо проведення очного двобою 12-го травня в Нью-Йорку на арені “Медісон Сквер Гарден”.