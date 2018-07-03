Боксер Гвоздик проведет бой за титул чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. "Временный" чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15 выигрышей, 12 КО) проведет встречу с полноценным обладателем пояса канадцем Адонисом Стивенсоном (29 побед, 24 КО, 1 поражение, 1 ничья), информирует УНН со ссылкой на Luckypunch. net.
Команда Стивенсона выиграла промоутерские торги, а местом проведения станет Квебек (Канада). Противостояние боксеров состоится 3 ноября.
"Квебек, так Квебек. Бой там не станет проблемой. Хорошо, что ситуация с поединком решилась, и начнется нормальная подготовка, ведь готовиться к конкретному бою легче, чем непонятно к чему. Пока не знаю, когда полечу в США на подготовку. Скорее всего, уже после поединка Александра Усика", - рассказал Гвоздик.
Примечательно, что Стивенсон в последнем бою получил ничью в противостоянии со шведом Баду Джеком.
Напомним, что после победы над французским боксером Гвоздик стал обязательным претендентом на бой за полноценный титул WBC.