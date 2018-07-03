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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 69980 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109137 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130264 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137355 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173309 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154534 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141970 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130557 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184538 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118371 просмотра

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Боксер Гвоздик проведет бой за титул чемпиона мира

Боксер Гвоздик проведет бой за титул чемпиона мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. "Временный" чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15 выигрышей, 12 КО) проведет встречу с полноценным обладателем пояса канадцем Адонисом Стивенсоном (29 побед, 24 КО, 1 поражение, 1 ничья), информирует УНН со ссылкой на Luckypunch. net.

Команда Стивенсона выиграла промоутерские торги, а местом проведения станет Квебек (Канада). Противостояние боксеров состоится 3 ноября.

"Квебек, так Квебек. Бой там не станет проблемой. Хорошо, что ситуация с поединком решилась, и начнется нормальная подготовка, ведь готовиться к конкретному бою легче, чем непонятно к чему. Пока не знаю, когда полечу в США на подготовку. Скорее всего, уже после поединка Александра Усика", - рассказал Гвоздик.

Примечательно, что Стивенсон в последнем бою получил ничью в противостоянии со шведом Баду Джеком.

Напомним, что после победы над французским боксером Гвоздик стал обязательным претендентом на бой за полноценный титул WBC.

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