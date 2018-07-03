Боксер Гвоздик проведет бой за титул чемпиона мира

Команда Стивенсона выиграла промоутерские торги, а местом проведения станет Квебек (Канада). Противостояние боксеров состоится 3 ноября.

"Квебек, так Квебек. Бой там не станет проблемой. Хорошо, что ситуация с поединком решилась, и начнется нормальная подготовка, ведь готовиться к конкретному бою легче, чем непонятно к чему. Пока не знаю, когда полечу в США на подготовку. Скорее всего, уже после поединка Александра Усика", - рассказал Гвоздик.

Примечательно, что Стивенсон в последнем бою получил ничью в противостоянии со шведом Баду Джеком.

Напомним, что после победы над французским боксером Гвоздик стал обязательным претендентом на бой за полноценный титул WBC.