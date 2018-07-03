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Боксер Гвоздик проведе бій за титул чемпіона світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. "Тимчасовий" чемпіон світу у напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик (15 виграшів, 12 КО) проведе зустріч з повноцінним володарем пояса канадцем Адонісом Стівенсоном (29 перемог, 24 КО 1 поразка, 1 нічия), інформує УНН з посиланням на Luckypunch.net.

Команда Стівенсона виграла промоутерські торги, а місцем проведення стане Квебек (Канада). Протистояння боксерів відбудеться 3 листопада.

“Квебек, так Квебек. Бій там не стане проблемою. Добре, що ситуація з поєдинком вирішилася, і почнеться нормальна підготовка, адже готуватися до конкретного бою легше, ніж незрозуміло до чого. Поки не знаю, коли полечу в США на підготовку. Швидше за все, вже після поєдинку Олександра Усика”, — розповів Гвоздик.

Примітно, що Стівенсон в останньому бою одержав нічию у протистоянні зі шведом Баду Джеком.

Нагадаємо, що після перемоги над французьким боксером Гвоздик став обов’язковим претендентом на бій за повноцінний титул WBC.

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