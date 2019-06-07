Боксер Фьюри возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Авторитетное издание "The Ring" опубликовало обновленный рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории, информирует УНН.
Британец Тайсон Фьюри сместил бывшего чемпиона мира Джошуа с первой строчки.
Сам Джошуа после потери всех титулов теперь четвертый, а новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис замыкает тройку лучших.
Также отметим, что на второй позиции расположился обладатель пояса чемпиона мира WBC Деонтей Уайлдер.
Как сообщал УНН, Фьюри анонсировал мировое турне с 12 боев.