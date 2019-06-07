Боксер Фьюри возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира

Британец Тайсон Фьюри сместил бывшего чемпиона мира Джошуа с первой строчки.

Сам Джошуа после потери всех титулов теперь четвертый, а новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис замыкает тройку лучших.

Также отметим, что на второй позиции расположился обладатель пояса чемпиона мира WBC Деонтей Уайлдер.

Как сообщал УНН, Фьюри анонсировал мировое турне с 12 боев.