Боксер Ф'юрі очолив рейтинг кращих суперважковаговиків світу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Авторитетне видання “The Ring” опублікувало оновлений рейтинг боксерів суперважкої вагової категорії, інформує УНН.
Британець Тайсон Ф'юрі змістив колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа з першого рядка.
Сам Джошуа після втрати всіх титулів тепер четвертий, а новоспечений чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO Енді Руїс замикає трійку кращих.
Також відзначимо, що на другій позиції розташувався володар поясу чемпіона світу WBC Деонтей Уайлдер.
Як повідомляв УНН, Ф'юрі анонсував світове турне з 12 боїв.