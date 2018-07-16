Боксер Джошуа проведет следующий бой с россиянином Поветкиным

Поенок пройдет 22 сентября на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Не могу дождаться возвращения на ринг, с марта прошло уже много времени. Бой с Поветкиным - это серьезный вызов, к которому я буду тщательно готовиться. У него серьезный послужной список, и только идиот стал бы недооценивать то, что он может показать в бою. Я не прекращал тренировки, но следующие десять недель будут насыщены физической и психологической подготовкой. Я доведу себя до предела, чтобы быть уверенным в том, что подойду в лучшей форме к еще одному грандиозному вечеру для британского бокса 22 сентября на стадионе Уэмбли", - заявил британец.

Добавим, что 28-летний Джошуа завоевал чемпионский титул IBF в 2016 году. В следующем году он добавил к нему чемпионский пояс WBA, а в марте этого года стал чемпионом мира в супертяжелом весе по трем основным версиям - IBF, WBA и WBO.

Напомним, легендарный боксер Пакьяо впервые за девять лет нокаутировал соперника.