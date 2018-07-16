Боксер Джошуа проведет следующий бой с россиянином Поветкиным
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет защищать свои титулы против российского спортсмена Александра Поветкина. Об этом говорится на сайте промоутерской компании "Мир Бокса", передает УНН.
Поенок пройдет 22 сентября на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
"Не могу дождаться возвращения на ринг, с марта прошло уже много времени. Бой с Поветкиным - это серьезный вызов, к которому я буду тщательно готовиться. У него серьезный послужной список, и только идиот стал бы недооценивать то, что он может показать в бою. Я не прекращал тренировки, но следующие десять недель будут насыщены физической и психологической подготовкой. Я доведу себя до предела, чтобы быть уверенным в том, что подойду в лучшей форме к еще одному грандиозному вечеру для британского бокса 22 сентября на стадионе Уэмбли", - заявил британец.
Добавим, что 28-летний Джошуа завоевал чемпионский титул IBF в 2016 году. В следующем году он добавил к нему чемпионский пояс WBA, а в марте этого года стал чемпионом мира в супертяжелом весе по трем основным версиям - IBF, WBA и WBO.
Напомним, легендарный боксер Пакьяо впервые за девять лет нокаутировал соперника.