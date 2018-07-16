Боксер Джошуа проведе наступний бій із росіянином Повєткіним

Поєнок пройде 22 вересня на знаменитому стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

"Не можу дочекатися повернення на ринг, з березня пройшло вже багато часу. Бій з Повєткіним - це серйозний виклик, до якого я буду ретельно готуватися. У нього серйозний послужний список, і тільки ідіот став би недооцінювати те, що він може показати в бою. Я не припиняв тренування, але наступні десять тижнів будуть насичені фізичною і психологічною підготовкою. Я доведу себе до межі, щоб бути впевненим в тому, що підійду в кращій формі до ще одного грандіозного вечора для британського боксу 22 вересня на стадіоні Вемблі", - заявив британець.

Додамо, що 28-річний Джошуа завоював чемпіонський титул IBF в 2016 році. У наступному році він додав до нього чемпіонський пояс WBA, а в березні цього року став чемпіоном світу в суперважкій вазі за трьома основними версіями - IBF, WBA і WBO.

Нагадаємо, легендарний боксер Пак'яо вперше за дев'ять років нокаутував суперника.