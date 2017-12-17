Боксер Беринчик завоевал первый в карьере профессиональный титул
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Непобедимый боксер из Украины Денис Беринчик (8 побед, 5 КО) на Ледовой арене (ТРЦ “Терминал”, Бровары) провел центральный поединок в рамках боксерского шоу промоутерской компании братьев Кличко “K2 Promotions Ukraine”, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В поединке легкой весовой категории за титул WBO Oriental Беринчик сломил сопротивление филиппинца Аллана Валлеспины (11-1-0, 8 КО). В 5-м раунде Валлеспина побывал в нокдауне, а в следующей 3-минутке Беринчик отправил визави в нокаут, проведя комбинацию “правой-левой”.
Примечательно, что для Беринчика этот титул стал первым завоеванным в карьере на профессиональном ринге.
Добавим также, что в рамках этого вечера бокса Олег Малиновский (21-0-0, 5 КО) защитил титул чемпиона Европы WBO в полулегком весе.
Как сообщал УНН, российский боксер станет спарринг-партнером Александра Усика.