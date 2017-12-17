Боксер Берінчик завоював перший в кар'єрі професійний титул
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Непереможний боксер з України Денис Берінчик (8 перемог, 5 КО) на Льодовій арені (ТРЦ “Термінал”, Бровари) провів центральний двобій в рамках боксерського шоу промоутерської компанії братів Кличків “K2 Promotions Ukraine”, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
У поєдинку легкої вагової категорії за титул WBO Oriental Берінчик зломив опір філіппінця Аллана Валлеспіни (11-1-0, 8 КО). В 5-му раунді Валлеспіна побував в нокдауні, а в наступній 3-хвилинці Берінчик відправив візаві в нокаут, провівши комбінацію “правою-лівою”.
Примітно, що для Берінчика цей титул став першим завойованим в кар’єрі на професійному ринзі.
Додамо також, що в рамках цього вечора боксу Олег Малиновський (21-0-0, 5 КО) захистив титул чемпіона Європи WBO в напівлегкій вазі.
Як повідомляв УНН, російський боксер стане спаринг-партнером Олександра Усика.