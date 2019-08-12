Боксер Беринчик назвал самого тяжелого соперника для Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) назвал самого сложного противника для Александра Усика (16-0, 12 КО) при выступлениях в супертяжелой весовой категории. Об этом Беринчик рассказал в интервью Sportarena, сообщает УНН.
"Тайсон Фьюри будет сложным, потому что он непредсказуем. Уайлдер тоже непонятно откуда бьет, в случае можно предположить, прочитать и показать какую-то тактику, что будет трудно сделать с Тайсоном Фьюри. Я думаю, все эти боксеры получат по зубам. Александру Усику они по зубам. Он их "съест", подготовится к каждому сопернику. в каждом бою нужна своя тактика, техника и стиль ведения поединка. Я думаю, у Усика это все есть", - признался Беринчик.
Напомним, стали известны детали следующего боя Усика.
Как сообщалось, Беринчик удачно провел защиту пояса интерконтинентального чемпиона WBO.