Боксер Беринчик назвал самого тяжелого соперника для Усика

"Тайсон Фьюри будет сложным, потому что он непредсказуем. Уайлдер тоже непонятно откуда бьет, в случае можно предположить, прочитать и показать какую-то тактику, что будет трудно сделать с Тайсоном Фьюри. Я думаю, все эти боксеры получат по зубам. Александру Усику они по зубам. Он их "съест", подготовится к каждому сопернику. в каждом бою нужна своя тактика, техника и стиль ведения поединка. Я думаю, у Усика это все есть", - признался Беринчик.

Напомним, стали известны детали следующего боя Усика.

Как сообщалось, Беринчик удачно провел защиту пояса интерконтинентального чемпиона WBO.