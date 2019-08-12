Боксер Берінчик назвав найважчого суперника для Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Український боксер Денис Берінчик (11-0, 7 КО) назвав найскладнішого противника для Олександра Усика (16-0, 12 КО) при виступах у суперважкій ваговій категорії. Про це Берінчик розповів в інтерв'ю Sportarena, повідомляє УНН.
"Тайсон Ф'юрі буде найскладнішим, тому що він непередбачуваний. Вайлдер теж незрозуміло звідки б'є, але його випадку можна передбачити, прочитати і продемонструвати якусь тактику, що буде важко зробити з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, ці всі боксери отримають по зубах. Олександру Усику вони по зубах. Він їх "поїсть", підготується до кожного суперника. У кожному бою потрібна своя тактика, техніка і стиль ведення поєдинку. Я думаю, у Усика це все є", - зізнався Берінчик.
Нагадаємо, що стали відомими деталі наступного бою Усика.
Як повідомлялося, Берінчик вдало провів захист поясу інтерконтинентального чемпіона WBO.