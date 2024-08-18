Бойцы «Азова» показали боевого робота «Ярость 2.0» на вооружении бригады
Киев • УНН
Бригада «Азов» представила боевую платформу «Ярость 2.0» для разведки и огневой поддержки. Робот имеет пулемет, 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.
Бойцы из бригады «Азов» показали боевую платформу «Ярость 2.0». Боевой робот в частности помогает военным проводить разведку на опасных территориях. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Азов».
Детали
Военные рассказали, что дрон вооружен пулеметом, имеет до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.
В «Азове» объясняют, что прежде всего этого робота используют для огневой поддержки пехоты и разведки поля боя на опасных участках.
Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой
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Напомним,
Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ первый отечественный роботизированный комплекс пожаротушения. Робот может работать на расстоянии до 2 км от оператора и использоваться в опасных ситуациях.