Бойко сегодня в Раде на заседании не будет - Гончаренко

Юрий Бойко, глава запрещенной «ОПЗЖ», не появится на заседание Верховной Рады из-за допроса в СБУ. Политика вызвали для объяснения его последних заявлений и пророссийских нарративов в TikTok.

Глава запрещенной «ОПЗЖ» Юрий Бойко не появится сегодня на заседании Верховной Рады. По словам нардепа Алексея Гончаренко, он не собирается приходить в парламент под предлогом допроса в СБУ, передает УНН. Бойко сегодня в Раде на заседании не будет. Под предлогом допроса в СБУ пока еще действующий нардеп в парламент приходить не собирается - написал нардеп Алексей Гончаренко. Ранее источники УНН сообщали, что глава запрещенной «ОПЗЖ» Юрий Бойко пришел на допрос в СБУ. По данным собеседника агентства, Служба безопасности вызвала политика на допрос, где он должен подробно объяснить свои последние заявления. Напомним Бывший нардеп от пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и ныне глава депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк сообщила о возможном рассмотрении заявлений Юрия Бойко на согласительном совете. 28 нардепов подали постановление об отзыве Юрия Бойко из Комитета по правам человека ВР.