Богомолец: по требованиям медреформы массово закрываются стоматологические поликлиники

"Медики Львова доведены до отчаяния - попытки самоубийства, протесты под стенами мэрии, шантаж и угрозы. Уже 11 месяцев работникам коммунальной стоматологической поликлиники №3 - медсестрам и санитаркам - не выплачивают зарплату. И это - несмотря на 84 (!) Судебных решения, обязывающие выплатить медикам задолженность. За это время городская власть задолжала врачам более 530 000 гривен. Является ли это европейским нормам поведения и отношения к людям? »- возмутилась парламентарий.

По ее словам, выполнять судебные решения, судя по всему, чиновники не планируют.

"Это - наказание для медиков, которые сопротивляются попыткам превратить последнюю поликлинику в городе, которая оказывала стоматологическую помощь малоимущим слоям населения, на предприятие, которое перейдет на платную форму оказания услуг. И пока медики не согласятся на реорганизацию - выплачивать долги им никто не будет, об этом прямо заявляют чиновники мэрии ", - подчеркнула Ольга Богомолец.

Народный депутат добавила, что по требованиям новой реформы в Украине началось массовое закрытие стоматологических поликлиник и детских отделений и кабинетов в учебных заведениях.

"Медики начали протестовать против новых инициатив власти - по их мнению, свертывания стоматологической помощи на первичном уровне и введение платных услуг ухудшит и без того крайне сложную ситуацию со здоровьем населения. Уже сегодня состояние зубов Украинская является катастрофическим даже среди молодежи - во время мобилизации 95% наших защитников имели серьезные проблемы с зубами ", - отметила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения.

По словам Ольги Богомолец, медиков поддерживает общество - на общественных слушаниях жителями Железнодорожного района единогласно было принято решение сохранить коммунальную стоматологическую поликлинику №3 и обратиться к депутатам Львовского городского совета с требованием отменить решение о преобразовании учреждения, а инициативная группа уже собрала более две тысячи подписей львов "ян.

"Сегодня во Львове проходит грубое унижение людей, которые много лет лечили детей, пенсионеров, студентов, людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и другие незащищенные категории населения. Легче всего сегодня - назвать их коррупционерами, но если бы в санитарок и медсестер были бы немалое состояние - они бы не боролись за получение задолженности по зарплате за 11 месяцев, а плюнули бы и поехали искать счастья и уважения в другие страны, где их опыт и знания нужны ", - написала Ольга Богомолец.

Парламентарий возмутилась, что декларируя европейские ценности, чиновники горсовета сегодня переступили все законы морали и человечности, нарушая как права медиков, так и простых людей, которым ст.49 Конституции Украины гарантирует бесплатную медицинскую помощь.

"Вслед за ликвидацией стоматологических поликлиник придет очередь кожвендиспансере, тубдиспансера, учреждений психиатрии ... Демонтаж системы здравоохранения в Украине приобретает масштабный и системный характер, и восстановить ее после таких« реформ »будет чрезвычайно трудно. Кому выгодны такие сценарии? Конечно, частному бизнесу. Именно поэтому и откладывается введение обязательного государственного медицинского страхования, которое учитывает в том числе и доступность на первичном звене стоматологической помощи. Но пока нашей страной руководит бизнес - меркантильные интересы всегда будут побеждать здравый смысл, совесть и элементарное уважение к человеку ", - подытожила народный депутат.