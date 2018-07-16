Богомолець: за вимогами медреформи масово закриваються стоматологічні поліклініки

“Медики Львова доведені до відчаю — спроби самогубства, протести під стінами мерії, шантаж та погрози. Вже 11 місяців працівникам комунальної стоматологічної поліклініки №3 — медсестрам і санітаркам — не виплачують зарплату. І це — попри 84 (!) судових рішення, які зобов’язують виплатити медикам заборгованість. За цей час міська влада заборгувала лікарям понад 530 тисяч гривень. Чи є це європейськими нормами поведінки і відношення до людей?” — обурилася парламентар.

За її словами, виконувати судові рішення, судячи з усього, чиновники не планують.

“Це — покарання для медиків, які чинять опір спробам перетворити останню поліклініку в місті, яка надавала стоматологічну допомогу незаможним верствам населення, на підприємство, яке перейде на платну форму надання послуг. І допоки медики не погодяться на реорганізацію — виплачувати борги їм ніхто не буде, про це прямо заявляють чиновники мерії”, — підкреслила Ольга Богомолець.

Народний депутат додала, що за вимогами нової реформи в Україні розпочалося масове закриття стоматологічних поліклінік та дитячих відділень і кабінетів у навчальних закладах.

“Медики почали протестувати проти нових ініціатив влади — на їхнє переконання, згортання стоматологічної допомоги на первинному рівні та введення платних послуг погіршить і без того вкрай складну ситуацію зі здоров’ям населення. Вже сьогодні стан зубів українців є катастрофічним навіть серед молоді — під час мобілізації 95% наших захисників мали серйозні проблеми з зубами”, — зазначила голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я.

За словами Ольги Богомолець, медиків підтримує громада — на громадських слуханнях жителями Залізничного району одностайно було ухвалено рішення зберегти комунальну стоматологічну поліклініку №3 та звернутися до депутатів Львівської міської ради з вимогою скасувати ухвалу про перетворення установи, а ініціативна група вже зібрала понад дві тисячі підписів львів’ян.

“Сьогодні у Львові відбувається брутальне приниження людей, які багато років лікували дітей, пенсіонерів, студентів, людей з обмеженими можливостями, малозабезпечених та інші незахищені категорії населення. Найлегше сьогодні — назвати їх корупціонерами, але якби у санітарок і медсестер були б чималі статки — вони б не боролися за отримання заборгованості по зарплаті за 11 місяців, а плюнули б і поїхали шукати щастя і поваги в інші країни, де їхній досвід і знання потрібні”, — написала Ольга Богомолець.

Парламентар обурилася, що декларуючи європейські цінності, чиновники міськради сьогодні переступили всі закони моралі та людяності, порушуючи як права медиків, так і простих людей, яким ст.49 Конституції України гарантує безкоштовну медичну допомогу.

“Слідом за ліквідацією стоматологічних поліклінік прийде черга шкірвендиспансерів, тубдиспансерів, закладів психіатрії... Демонтаж системи охорони здоров’я в Україні набуває масштабного й системного характеру, і відновити її після таких „реформ“ буде надзвичайно важко. Кому вигідні такі сценарії? Звичайно, приватному бізнесу. Саме тому і відкладається введення загальнообов’язкового державного медичного страхування, яке враховує, зокрема, і доступність на первинній ланці стоматологічної допомоги. Але поки нашою країною керує бізнес — меркантильні інтереси завжди перемагатимуть здоровий глузд, совість та елементарну повагу до людини”, — підсумувала народний депутат.