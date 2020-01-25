Boeing 777X начал первый испытательный полет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X в субботу поднялся в воздух, он вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон). Трансляцию первого испытательного полета нового лайнера ведет на своем сайте американская компания Boeing, пишет УНН.
Ранее полет неоднократно откладывался. В последний раз это произошло в пятницу из-за слишком сильного ветра. Как подчеркивали в компании, данный полет является “важным этапом тщательных испытаний” лайнера Boeing 777X. Он, как отмечают в Boeing, является “самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями”.
Испытания нового самолета пришлись на период, когда корпорация переживает серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф.
Также следует отметить, что осенью фюзеляж нового Boeing-777Х разрушился при испытаниях на прочность.