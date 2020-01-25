Boeing 777X почав перший випробувальний політ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Широкофюзеляжний літак Boeing 777X в суботу піднявся в повітря, він вилетів з аеропорту в околицях міста Еверетт (штат Вашингтон). Трансляцію першого випробувального польоту нового лайнера веде на своєму сайті американська компанія Boeing, пише УНН.
Раніше політ неодноразово відкладався. В останній раз це відбулося в п’ятницю через занадто сильний вітер. Як підкреслювали в компанії, даний політ є “важливим етапом ретельних випробувань” лайнера Boeing 777X. Він, як відзначають в Boeing, є “найбільшим і найбільш ефективним з точки зору витрат палива широкофюзеляжним літаком, оснащеним двома двигунами”.
Випробування нового літака припали на період, коли корпорація переживає серйозну кризу: в грудні минулого року було оголошено про припинення випуску літаків Boeing 737 MAX. Експлуатація літака цієї моделі тимчасово припинена після двох катастроф.
Також слід зазначити, що восени фюзеляж нового Boeing-777Х зруйнувався при випробуваннях на міцність.