Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

Отмечается, что возгорание могло произойти из-за столкновения воздушного судна с птицей. Самолет выполнял рейс Йоханнесбург - Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице в 20:41 по местному времени (21:41 по киевскому времени). Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, что Boeing 767 готовился совершить экстренную посадку из-за вероятного возгорания двигателя в международном аэропорту Тамбо.