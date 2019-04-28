Boeing 767 з палаючим двигуном благополучно приземлився в аеропорту ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Літак Boeing 767 авіакомпанії Air Zimbabwe успішно приземлився в міжнародному аеропорту Тамбо, розташованому поблизу Йоганнесбурга в ПАР, після можливого загоряння двигуна. Про це повідомляє УНН з посиланням на газета The Sun.
Відзначається, що загоряння могло статися через зіткнення повітряного судна з птахом. Літак виконував рейс Йоганнесбург - Хараре і повинен був приземлитися в зімбабвійській столиці о 20:41 за місцевим часом (21:41 за київським часом). Інші подробиці поки не наводяться.
Нагадаємо, що Boeing 767 готувався здійснити екстрену посадку через ймовірне загоряння двигуна в міжнародному аеропорту Тамбо.