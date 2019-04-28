Boeing 767 готується здійснити екстрену посадку в ПАР через палаючий двигун
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Літак Boeing 767 готується здійснити екстрену посадку через ймовірне загоряння двигуна в міжнародному аеропорту Тамбо, розташованому поблизу Йоганнесбурга. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Sun.
Відзначається, що пожежні розрахунки знаходяться в аеропорту для надання допомоги в разі потреби. Інші подробиці поки не наводяться.
Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявила, що скасовує низку рейсів на період літньої навігації у зв'язку із затримкою поставки нових Boeing 737 MAX, які авіаперевізник обіцяв не використовувати до завершення розслідування щодо їх експлуатації.