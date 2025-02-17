BMW создала «супермозг» для управления системами электромобиля
Киев • УНН
BMW разработала новый блок управления «Heart of Joy» для будущих электромобилей серии Neue Klasse. Устройство размером 20х20 см обещает в 10 раз более высокое быстродействие и уникальную динамику вождения.
BMW продолжает демонстрировать нам технологические преимущества нового поколения электромобилей. У BMW Vision Neue Klasse появился неожиданный второй пилот: крошечная черная коробка под названием "Heart of Joy".
Передает УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Долгожданное семейство новых электромобилей BMW - Neue Klasse содержит интересное и важное нововведение - "Heart of Joy" - новый блок управления, который, как ожидается, улучшит производительность будущих электромобилей компании до уровня, которого никогда раньше не видели.
Что известно о новинке
Примерно 20*20 см, коробка "Heart of Joy" будет служить модулем управления для электрифицированных транспортных средств Neue Klasse, которые начнут выпускаться позже в 202 году.
"Heart of Joy" был разработан собственными силами инженеров BMW, что является уникальным, поскольку большинство производителей объединяют сотни готовых компонентов и пишут программный код, чтобы все они взаимодействовали друг с другом.
Это приводит к своего рода однородности опыта вождения у разных брендов, поскольку большинство брендов используют одних и тех же поставщиков.
BMW поручил своим инженерам подумать о том, как отличить свои электромобили от конкурентов, создав новую единую вычислительную систему, которая могла бы обеспечивать разнообразную динамику вождения в линейке BMW - от внедорожников до спортивных автомобилей.
Однако одна из его ключевых технологий, которая сочетает в себе все сложные системы динамики и производительности транспортных средств, еще не обсуждалась, и сосредоточена на разработке высокопроизводительного прототипа, который, однако, не пойдет в производство.
"Heart of Joy" будет блоком управления „в 10 раз быстрее", чем текущие. BMW упорно работает, чтобы предложить непревзойденную динамику вождения в своих будущих электромобилях.
К уже известным "измерениям", которые BMW представила в своем Neue Klasse - электрическим, цифровым и круговым - добавляется четвертое - "удовольствие от вождения", которое выйдет на новый уровень благодаря новому блоку управления "Heart of Joy".
Важно также напомнить, что BMW больше не предлагает M8 Coupe, - спортивный автомобиль, известный среди фанатов бренда под кодовым названием "F92". Он тихо исчез из конфигуратора компании. Версии кабриолет и Gran Coupe остаются доступными, но вся 8 серия может прекратить существование до 2026 года.
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