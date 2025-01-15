Одна з найпопулярніших моделей BMW покидає ринок: у чому причина
Київ • УНН
BMW більше не пропонує M8 Coupe, цей спортивний автомобіль, відомий серед фанатів бренду під кодовою назвою "F92", тихо зник із конфігуратора компанії. Версії кабріолет та Gran Coupe залишаються доступними, але вся 8 серія може припинити існування до 2026 року.
BMW більше не пропонує M8 Coupe. Цей спортивний автомобіль, відомий серед фанатів бренду під кодовою назвою "F92", тихо зник із конфігуратора компанії. Про це повідомляє АutoNews, пише УНН.
З сумом повідомляємо, що BMW більше не пропонує M8 Coupe. Цей спортивний автомобіль, відомий серед фанатів бренду під кодовою назвою "F92", тихо зник із конфігуратора компанії,
Деталі
Попри це зазначається, що потенційні покупці все ще можуть придбати двоосьовий M8 в США, вибравши версію кабріолет. Крім того, модель M8 Gran Coupe, що є більш практичною, залишається у продажу. Альтернативою також є седан Alpina B8, що представляє собою комфортний і потужний варіант для тих, хто не шукає стиль нового M5 з гібридним двигуном і великою вагою.
Це знаменує собою кінець для M8 Coupe в Америці, але дає можливість згадати про історичний M8, який BMW розробляла ще в 1990-х роках, під час життєвого циклу оригінальної 8 серії (E31). На жаль, цей прототип ніколи не потрапив до серійного виробництва, хоча мав вражаючі характеристики: 640 кінських сил і 6,0-літровий V12 двигун, що міг розвивати швидкість понад 300 км/год.
Не дивлячись на те, що про новий M8 наразі не йдеться, деякі звіти вказують, що всі моделі 8 серії можуть бути зняті з виробництва до 2026 року. Тож, припинення випуску M8 Coupe в США може стати першим кроком до завершення ери 8-ї серії в модельному ряду BMW.
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