Одна з найпопулярніших моделей BMW покидає ринок: у чому причина

BMW більше не пропонує M8 Coupe. Цей спортивний автомобіль, відомий серед фанатів бренду під кодовою назвою "F92", тихо зник із конфігуратора компанії. Про це повідомляє АutoNews, пише УНН.

З сумом повідомляємо, що BMW більше не пропонує M8 Coupe. Цей спортивний автомобіль, відомий серед фанатів бренду під кодовою назвою "F92", тихо зник із конфігуратора компанії, - про це повідомив речник BMW Джей Хенсон на запитання Motor1.

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Попри це зазначається, що потенційні покупці все ще можуть придбати двоосьовий M8 в США, вибравши версію кабріолет. Крім того, модель M8 Gran Coupe, що є більш практичною, залишається у продажу. Альтернативою також є седан Alpina B8, що представляє собою комфортний і потужний варіант для тих, хто не шукає стиль нового M5 з гібридним двигуном і великою вагою.

Це знаменує собою кінець для M8 Coupe в Америці, але дає можливість згадати про історичний M8, який BMW розробляла ще в 1990-х роках, під час життєвого циклу оригінальної 8 серії (E31). На жаль, цей прототип ніколи не потрапив до серійного виробництва, хоча мав вражаючі характеристики: 640 кінських сил і 6,0-літровий V12 двигун, що міг розвивати швидкість понад 300 км/год.

Не дивлячись на те, що про новий M8 наразі не йдеться, деякі звіти вказують, що всі моделі 8 серії можуть бути зняті з виробництва до 2026 року. Тож, припинення випуску M8 Coupe в США може стати першим кроком до завершення ери 8-ї серії в модельному ряду BMW.

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