Одна из самых популярных моделей BMW покидает рынок: в чем причина

BMW больше не предлагает M8 Coupe. Этот спортивный автомобиль, известный среди фанатов бренда под кодовым названием «F92», тихо исчез из конфигуратора компании. Об этом сообщает АutoNews, пишет УНН.

С грустью сообщаем, что BMW больше не предлагает M8 Coupe. Этот спортивный автомобиль, известный среди фанатов бренда под кодовым названием «F92», тихо исчез из конфигуратора компании, - об этом сообщил представитель BMW Джей Хенсон на вопрос Motor1.

Детали

Несмотря на это отмечается, что потенциальные покупатели все еще могут приобрести двухосный M8 в США, выбрав версию кабриолет. Кроме того, модель M8 Gran Coupe, которая является более практичной, остается в продаже. Альтернативой также является седан Alpina B8, представляющий собой комфортный и мощный вариант для тех, кто не ищет стиль нового M5 с гибридным двигателем и большим весом.

Это знаменует собой конец для M8 Coupe в Америке, но дает возможность вспомнить об историческом M8, который BMW разрабатывала еще в 1990-х годах, во время жизненного цикла оригинальной 8 серии (E31). К сожалению, этот прототип никогда не попал в серийное производство, хотя обладал впечатляющими характеристиками: 640 лошадиных сил и 6,0-литровый V12 двигатель, который мог развивать скорость более 300 км/ч.

Несмотря на то, что о новом M8 речь пока не идет, некоторые отчеты указывают, что все модели 8 серии могут быть сняты с производства до 2026 года. Поэтому, прекращение выпуска M8 Coupe в США может стать первым шагом к завершению эры 8-й серии в модельном ряду BMW.

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