Одна из самых популярных моделей BMW покидает рынок: в чем причина

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BMW больше не предлагает M8 Coupe, этот спортивный автомобиль, известный среди фанатов бренда под кодовым названием «F92», тихо исчез из конфигуратора компании. Версии кабриолет и Gran Coupe остаются доступными, но вся 8 серия может прекратить существование до 2026 года.

BMW больше не предлагает M8 Coupe. Этот спортивный автомобиль, известный среди фанатов бренда под кодовым названием «F92», тихо исчез из конфигуратора компании. Об этом сообщает АutoNews, пишет УНН.

С грустью сообщаем, что BMW больше не предлагает M8 Coupe. Этот спортивный автомобиль, известный среди фанатов бренда под кодовым названием «F92», тихо исчез из конфигуратора компании,

- об этом сообщил представитель BMW Джей Хенсон на вопрос Motor1.

Детали

Несмотря на это отмечается, что потенциальные покупатели все еще могут приобрести двухосный M8 в США, выбрав версию кабриолет. Кроме того, модель M8 Gran Coupe, которая является более практичной, остается в продаже. Альтернативой также является седан Alpina B8, представляющий собой комфортный и мощный вариант для тех, кто не ищет стиль нового M5 с гибридным двигателем и большим весом.

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Это знаменует собой конец для M8 Coupe в Америке, но дает возможность вспомнить об историческом M8, который BMW разрабатывала еще в 1990-х годах, во время жизненного цикла оригинальной 8 серии (E31). К сожалению, этот прототип никогда не попал в серийное производство, хотя обладал впечатляющими характеристиками: 640 лошадиных сил и 6,0-литровый V12 двигатель, который мог развивать скорость более 300 км/ч.

Несмотря на то, что о новом M8 речь пока не идет, некоторые отчеты указывают, что все модели 8 серии могут быть сняты с производства до 2026 года. Поэтому, прекращение выпуска M8 Coupe в США может стать первым шагом к завершению эры 8-й серии в модельном ряду BMW.

Единственный экземпляр Lamborghini Egoista продали за рекордные $117 миллионов14.01.25, 15:45 • 23595 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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