BMW створила "супермозок" для управління системами електромобіля

BMW продовжує демонструвати нам технологічні переваги нового покоління електромобілів. У BMW Vision Neue Klasse з’явився несподіваний другий пілот: крихітна чорна коробка під назвою "Heart of Joy".

Передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Довгоочікуване сімейство нових електромобілів BMW - Neue Klasse містить цікаве та важливе нововведення - "Heart of Joy" - новий блок керування, який, як очікується, покращить продуктивність майбутніх електромобілів компанії до рівня, якого ніколи раніше не бачили.

Що відомо про новинку

Приблизно 20*20 см, коробка "Heart of Joy" буде служити модулем керування для електрифікованих транспортних засобів Neue Klasse, які почнуть випускатися пізніше у 202 році.

"Heart of Joy" був розроблений власними силами інженерів BMW, що є унікальним, оскільки більшість виробників об’єднують сотні готових компонентів і пишуть програмний код, щоб усі вони взаємодіяли один з одним.

Це призводить до свого роду однорідності досвіду водіння в різних брендів, оскільки більшість брендів використовують тих самих постачальників.

BMW доручив своїм інженерам подумати про те, як відрізнити свої електромобілі від конкурентів, створивши нову єдину обчислювальну систему, яка могла б забезпечувати різноманітну динаміку водіння в лінійці BMW – від позашляховиків до спортивних автомобілів.

Однак одна з його ключових технологій, яка поєднує в собі всі складні системи динаміки та продуктивності транспортних засобів, ще не обговорювалася, і зосереджена на розробці високопродуктивного прототипу, який, однак, не піде у виробництво.

"Heart of Joy" буде блоком керування "в 10 разів швидшим", ніж поточні. BMW наполегливо працює, щоб запропонувати неперевершену динаміку водіння у своїх майбутніх електромобілях. - обіцяє прес-реліз.

До вже відомих "вимірів", які BMW представила у своєму Neue Klasse — електричних, цифрових і кругових — додається четвертий — "задоволення від водіння", яке вийде на новий рівень завдяки новому блоку керування "Heart of Joy".

Важливо також нагадати, що BMW більше не пропонує M8 Coupe, - спортивний автомобіль, відомий серед фанатів бренду під кодовою назвою "F92". Він тихо зник із конфігуратора компанії. Версії кабріолет та Gran Coupe залишаються доступними, але вся 8 серія може припинити існування до 2026 року.

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