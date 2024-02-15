Bloomberg: Европа не сможет гарантировать свою безопасность еще около десяти лет

Европейские страны не смогут гарантировать свою национальную безопасность без помощи США еще по меньшей мере десять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, передает УНН.

Детали

Активность на континенте указывает, что он по меньшей мере за десятилетие от возможности защищаться без американской помощи говорится в публикации.

Кроме того, по данным издания, чиновники знают, что не должны рассчитывать на США при защите Европы.

На фоне опасений, что вторжение России в Украину может быть лишь первой фазой гораздо более широких имперских амбиций, оценки западной разведки предполагают, что Кремль может нацелиться на члена НАТО в течение трех-пяти лет.

Согласно новым данным, обнародованным в среду, более трети альянса может останется вне зоны безопасности США.

Европа испытывает трудности в цепи поставок и имеет разногласия по закупкам в военной сфере.

На все это нужно время. К сожалению, мы не успеваем сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью в Брюсселе 30 января.

Глава НАТО: после критики со стороны Трампа Европа заявила о готовности инвестировать в оборону 2% ВВП ежегодно